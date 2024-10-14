Украинцев от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег»

Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как работникам ТЦК, так и самих призывников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкого ОТЦК и СП.

Иллюстративное фото

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки посылаются умершим лицам или находящимся под стражей. Также новшество исправит ошибки в персональных данных.

Отмечается, что молодые люди от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это касается и тех, кто проживает за границей.

Актуальность находящихся за рубежом электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Это обеспечит точность данных и снизит влияние человеческого фактора на процесс проверки.

Кроме того, парни до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе находящиеся за границей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Массовые рейды ТЦК по стране: в Третьей штурмовой и KRAKEN дали оценку ситуации