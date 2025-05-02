Украинцам за границей могут начислить штраф от ТЦК: кого и за что будут штрафовать

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Военнообязанные находящиеся за пределами страны украинцы остаются под действием действующего законодательства по мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обладают полномочиями налагать на них денежные штрафы за нарушение требований военного учета. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №1487.
Штраф от ТЦК (фото из открытых источников)
Сумма штрафов варьируется от 17000 до 25500 гривен и зависит от характера нарушения. Наиболее частыми основаниями для привлечения к ответственности являются:
отсутствие военно-учетного статуса;
-непостановка на учет по месту работы или учебы;
-неявка в территориальный центр после получения повестки;
-игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК);
-непредоставление информации об изменении места жительства;
-утрата или повреждение военно-учетного документа;
-несвоевременное обновление учетных данных (конечный срок – до 17 июля 2024 г.).
Факт пребывания за границей не освобождает от ответственности. Все повестки, сообщения и постановления могут поступать в электронной форме через мобильные приложения Резерв и Действие.
С лета 2025 года, согласно информации Министерства обороны, в приложении "Резерв" станет доступна функция уплаты штрафов в онлайн-режиме. Если военнообязанный признает нарушение, ему будет доступна скидка 50% при оплате в течение 20 дней. Процедура предусматривает:
-Подачу заявления о признании нарушения в приложении.
-получение постановления о наложении штрафа.
-осуществление оплаты по указанным реквизитам непосредственно через "Резерв".
После осуществления платежа постановление автоматически утрачивается. Это позволяет избежать задолженности и позволяет беспрепятственно пересекать государственную границу без риска дополнительных осложнений.
В случае неуплаты штрафа в установленный срок соответствующее постановление передают в исполнительную службу. Через 2–3 месяца нарушителю могут заблокировать банковские счета на территории Украины. Средства будут взысканы принудительно, а информация о нарушителе появится в Едином реестре должников.
Если военнообязанный не имеет открытых счетов в украинских банках, принудительное взыскание пока невозможно. Однако это не исключает риска — при пересечении границы такое лицо могут задержать пограничники и передать в ТЦК.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у всех работников ТЦК без боевого опыта переводят в зону боевых действий . В Генеральном штабе ВСУ заявили, что для усовершенствования работы ТЦК и СП проводятся проверки по комплектованию личным составом с боевым опытом. В Генштабе отметили, что работники ТЦК без боевого опыта будут отправлены в зону боевых действий.В соответствии с решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проводит проверка работников ТЦК и СП относительно наличия у них боевого опыта. Если такового нет, то военнослужащих из ТЦК переведут в части ведения боевых действий для получения соответствующего опыта.
Новости