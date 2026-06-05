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Украинцам угрожает новая страшная опасность из Беларуси: раскрыты тревожные детали

Россия продолжает давление на Беларусь с целью ее более глубокого вовлечения в войну против Украины

5 июня 2026, 18:45
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Клименко Елена

В последние недели Россия активизировала использование дронов для атак на территорию Украины, при этом значительная часть беспилотников пересекает воздушное пространство Беларуси. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Украинцам угрожает новая страшная опасность из Беларуси: раскрыты тревожные детали

Фото: из открытых источников

По его словам, ударные беспилотники РФ проникают в белорусское воздушное пространство, двигаются вдоль территории страны и затем заходят на северные области Украины, в частности, Киевскую и Житомирскую. При этом Минск пока ни разу не высказал официальное осуждение действий России, использующей белорусскую территорию для ударов.

Демченко также отметил, что режим Лукашенко неоднократно пытался обвинить Украину в проведении "шахидных" атак, хотя на самом деле ситуация противоположная.

"За последние несколько недель мы фиксируем увеличение таких дроновых операций и их активность растет", — подчеркнул он.

В то же время представитель ГНСУ подчеркнул, что Москва продолжает оказывать давление на Беларусь с целью ее более глубокого вовлечения в войну против Украины, однако пока нет признаков накопления ударных группировок или подразделений России, свидетельствующих о подготовке нового наступления с белорусского направления.  

"Мы видим проверку боеготовности, совместные учения и проверки различных подразделений белорусской армии. Иногда есть короткие паузы, но в целом дополнительные российские силы на территории Беларуси, которые бы создавали серьезную угрозу, не зафиксированы", — отметил Демченко, призвав оставаться бдительными относительно потенциальных провокаций.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина стремится к тому, чтобы переговоры по завершению войны начались уже этим летом, однако Россия надеется на успехи в собственной наступательной кампании и рассчитывает укрепить свои позиции путем массированных обстрелов украинских городов и критической инфраструктуры, считает политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.



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