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Украинцам предложили на референдуме утвердить план победы

Украинцам на референдуме предлагают утвердить формулу победы Украины по семи пунктам и заставить власть ее выполнять

29 мая 2024, 21:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает руководитель проекта "Украинский бизнес хаб" Святослав Дубина, главным дестабилизационным фактором, угрожающим существованию государства на третьем году полномасштабного вторжения, оказалась мобилизация. По его словам, в этом нет ничего удивительного, поскольку мобилизация государственной властью понимается исключительно как выборочное изъятие из гражданской жизни людей по критерию более низкого социального статуса.

Украинцам предложили на референдуме утвердить план победы

Победа Украины

В соответствии с требованием Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации ст. 4 мобилизация составляет: перевод национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также административно-территориальных единиц Украины на работу в условиях особого периода.

Однако, как подчеркнул эксперт, вопреки требованиям Закона, Правительство Украины за два года полномасштабной агрессии так и не решилось перевести национальную экономику, а также органы государственного управления на работу в условиях особого периода.

Именно поэтому, говорит эксперт, пришло время украинскому народу, как единственному суверенному и источнику власти сформулировать собственный план победы, утвердить его на первом всенародном референдуме и требовать господствующего класса воплощения.

Кроме того, он обнародовал шаги, которые должны быть предприняты, чтобы достичь этой победы.

Дубина считает, что первым шагом следует сократить государственный аппарат, правоохранителей, налоговиков на 80%. Из этого кадрового резерва сокращенных госслужащих, всех мужчин призывного возраста мобилизовали в армию.

Второй шаг предполагает обеспечить в срок в 3 года ротацию всех госслужащих, не участвовавших в боевых действиях по защите государства, на тех, кто в боевых действиях участвовал. В дальнейшем работать в госучреждениях должны иметь право только ветераны, принимавшие участие в боевых действиях, волонтеры, деятельность которых подтверждена в ВСУ документально, а после завершения войны — прошедшие службу в армии

Третьим шагом эксперт предлагает заменить принудительную мобилизацию контрактным рекрутингом на добровольной основе.

Четвертым шагом эксперт называет проведение кадрового аудита армии, чтобы убрать из нее штабную бюрократию. В армии должны остаться только военнослужащие, которые обеспечивают реальную боеспособность.

Далее, говорит эксперт, необходимо перераспределить государственный бюджет таким образом, чтобы основная его часть — не менее 80%, тратилась на нужды армии и обороны в стране. Финансирование жизни в тылу должно предусматривать только затраты на критически важную инфраструктуру.

Шестым шагом Дубина предлагает ввести режим военной экономики.

"Для этого максимально обеспечить госзаказами на изготовление оружия и оснащение армии украинские предприятия и предпринимателей, запретить вмешательство в их работу государственных и правоохранительных органов, кроме комиссии по приемке выполненных госзаказов. Предоставить приказ НБУ на 5% кредитования производителей оружия. Ввести льготное налогообложение украинской экономики через банковскую систему без участия налоговиков"
– считает эксперт.

И последним шагом эксперт предлагает открыть западные границы Украины для свободного передвижения граждан Украины мужского пола. Запрет на выезд должен быть только для госслужащих.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о "формуле победы" Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/dubinaslavagcc/posts/pfbid02YRReP5xj6DXVWjYPYzMy5XJgmmf4HqL7hKW1DLVuvNjuXzTroVKymudtbx7rgdodl
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Обсуждения

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Ігор

29 мая 2024, 22:06

Гарно але! Свавілля і безкарність юдейської влади досягло такого рівня що вона може ігнорувати всі думки і вимоги інших, окрім своєї власної спрямованої на - красти. Що стосується терпіл, а вони справді є народом? Вони дійсно нація, якщо згодна терпіти своє знищення? Достатньо згадати голодомор і покору вмирати під час нього. Достатньо подивитись як батьки черні нехтують безпекою і майбутнім своїх дітей. В той час як багатії своїх вивезли та і турбуються про свої організми так, що жоден з них раніше 90 років не здохне. Чим бідніше, тим, як у середньовіччя, нехтують навіть своїм в дітей життям.


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