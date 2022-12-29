Украина ждет поставок передового оружия, - Буданов

Боевые действия в Украине пока в той ситуации, когда ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью для BBC, пишут "Комментарии".



ВСУ пока не могут победить врага комплексно на всех фронтах

По его словам, Российская Федерация сейчас полностью зашла в тупик, понеся серьезные потери, а также Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников. Относительно Украины генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что ВС Украины по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях: "Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия".

Также начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов отрицал вероятность наступления со стороны Беларуси: "На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси. Президент Лукашенко делает все шаги, чтобы не допустить крушения для своей страны".

А вот ракетные атаки будет Россия продолжать на критическую инфраструктуру Украины. Ведь они в любом случае будут пытаться атаковать с неба, потому что это проявления терроризма, это в стиле русской Федерации. В той ситуации, когда они совершенно не могут добиться успехов на поле боя, они всегда переходят к террористическим методам. Продолжая мнение, долго ли страна-агрессорка еще может устраивать массированные атаки, говорит, что нет. По словам Буданова, ракет в России осталось немного, оборонная промышленность не способна изготовить достаточное количество для обеспечения постоянного нанесения такого количества ракетных ударов. Это еще одна причина, почему они пытаются найти ракетное вооружение в других странах мира.

По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть, по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом. В среднем, в одном ракетном залпе, который они используют в качестве террористического акта против нашей инфраструктуры, в основном от 70 до 75 ракет. Их промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц. В ракетном залпе в основном применяются ракеты Х-101, Х-505 и "Калибр". Посчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один единственный залп. Ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожа, даже хуже, чем с производством "Калибров". С "Искандерами" у них вообще катастрофа", – аргументирует глава ГУР.

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