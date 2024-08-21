Украина заставит РФ вернуться к границам 1991 года: стали известны детали гениального плана

Украина может заставить РФ вернуться к границам 1991 года, заявил в интервью "Главреду" бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Победа Украины

"Это один из вариантов. Это возможность. Ведь даже тысяча квадратных километров, которые теперь контролируются ВСУ, – это действительно не маленькая территория. А при правильной организации дела эта цифра может расти и расти", — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, если украинские войска сейчас пойдут на юг и возьмут в клещи Белгород – столицу Белгородской народной республики, они зайдут в тыл наступающим на Донбассе войскам Российской Федерации.

"На самом деле вариантов сейчас множество. Какой из них реализуется – увидим. Во всяком случае, это беспроигрышная стратегия для Украины. Тем, кто задумал и проводит сейчас Курскую операцию, нужно поблагодарить и поклониться земле. Они – большие молодцы", — заявил Огрызко.

При этом он признает, что Путин сейчас в растерянности, его образ мачо и лидера мира обнулился. Именно поэтому он и вынужден был заявить о том, что никаких переговоров с Украиной после событий в Курской области не будет. Впрочем, добавил эксперт, Украину не устраивают переговоры о капитуляции, которую постоянно предлагает Кремль.

"Поэтому сейчас любые разговоры о переговорах – это сказка о белом тельце. Переговоры станут возможны только тогда, когда украинская армия с помощью западных партнеров переломит позвоночник российской военной машине", — подытожил Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ могли бы уже идти в Москву, если бы имели немного больше личного состава.



