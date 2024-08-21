Украина заставит РФ вернуться к границам 1991 года: стали известны детали гениального плана

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Ткачик Олеся
Украина может заставить РФ вернуться к границам 1991 года, заявил в интервью "Главреду" бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Победа Украины
При этом он подчеркнул, если украинские войска сейчас пойдут на юг и возьмут в клещи Белгород – столицу Белгородской народной республики, они зайдут в тыл наступающим на Донбассе войскам Российской Федерации.
При этом он признает, что Путин сейчас в растерянности, его образ мачо и лидера мира обнулился. Именно поэтому он и вынужден был заявить о том, что никаких переговоров с Украиной после событий в Курской области не будет. Впрочем, добавил эксперт, Украину не устраивают переговоры о капитуляции, которую постоянно предлагает Кремль.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ могли бы уже идти в Москву, если бы имели немного больше личного состава.
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