Украина зашла в окончательный тупик в войне: названа страшная причина, почему США уже не заставят Путина к миру

Украинско-американские отношения за последние месяцы стали более системными, однако это не приблизило завершение войны. Переговорный формат с участием Украины, России и США фактически зашел в тупик, а Кремль не демонстрирует никакой готовности к реальному диалогу без мощного внешнего давления. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

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По его словам, за последние шесть месяцев сотрудничество Киева и Вашингтона существенно изменилось. Если раньше взаимодействие строилось преимущественно на срочных визитах украинских делегаций в США, то теперь работа стала более системной и основывается на постоянных контактах с разными американскими политическими кругами.

"Украино-американские отношения перешли от логики "кавалерийских наскоков" к более-менее системной работе", — отметил Денисенко.

Политолог обратил внимание, что за это время удалось добиться нескольких важных результатов. В частности, изменилось отношение части движения MAGA к Украине, был принят закон Грэма-Блюменталя, сохранено санкционное давление на Россию и запущена совместная американо-украинская программа развития беспилотных технологий.

В то же время, по мнению Денисенко, несмотря на положительные изменения в отношениях с США, главная проблема остается нерешенной.

"Переговорный треугольник Украина – Россия – США находится в полном тупике. И никаких линейных выходов из него нет", – подчеркнул эксперт.

По его оценке Украина до сих пор рассчитывает, что именно этот формат позволит начать реальные переговоры, однако нынешние обстоятельства свидетельствуют о другом.

Политолог также уверен, что президент РФ Владимир Путин не намерен соглашаться на компромиссы без серьезного внешнего принуждения.

"Путин не готов идти ни на какие переговоры без реального внешнего давления, а США самостоятельно это давление не могут обеспечить", — считает Денисенко.

Он добавил, что даже усиление экономического и санкционного давления, блокирование Азовского моря и перспектива существенного ограничения российского судоходства в Черном море пока не вынуждают Кремль менять свою позицию.

Портал "Комментарии" уже писал, что отказ президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительные ракеты для систем Patriot может быть связан не только с войной на Ближнем Востоке, но и с внутренними проблемами американской противовоздушной обороны. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя сообщение Financial Times об итогах встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.