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Украина замахнулась на F-18: о чем договорился Зеленский с премьером Финляндии

Всего на вооружении Финляндии находится 55 истребителей F-18 Hornet

сегодня, 16:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Приоритетными для Украины являются именно истребители F-16. В первую очередь, из-за их количества, которое может обеспечить потребности украинских Воздушных сил. Однако, учитывая, что в Украине идет полномасштабная война, Киев будет готов получить любые типы самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в столице Украины заявил глава государства Владимир Зеленский.                                               

Украина замахнулась на F-18: о чем договорился Зеленский с премьером Финляндии

Владимир Зеленский с премьером Финляндии Петтери Орпо. Фото: сайт Офиса президента


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"Мы на войне... Мы берем все, что нам дают, чтобы защищать свое государство. Мы готовы учиться на всем, что плывет и что летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте – мы с удовольствием (Ред. – примем)", – заявил украинский лидер.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина заинтересована в большем количестве бронетранспортеров. В частности, и этот вопрос они обсудили с Орпо.

Финляндия уже закупает истребители пятого поколения F-35А – на замену F-18 Hornet предыдущего поколения, которых страна имеет на вооружении 55 единиц.

Первые F-35 страна должна получить в 2026 году, а вывод из эксплуатации F-18 запланирован на 2028-2030 годы. В марте 2023 года Украина просила у Финляндии самолеты Hornet.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия продолжает свое контрнаступление сразу по нескольким направлениям. Защитники Украины продвигаются понемногу, впрочем, направление правильное. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе общего брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо сделал президент Украины Владимир Зеленский.




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