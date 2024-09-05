Украина захватывает Курскую область, но не меняет ход войны — что пошло не так

Украинская операция в Курской области, начатая с целью отвлечения российских войск от восточного фронта, пока не принесла ожидаемых результатов. Несмотря на частичные успехи, эксперты отмечают, что российская армия не ослабила давление на востоке Украины, а, напротив, усилила свои позиции. Об этом пишет The Hill.

Украинское наступление в Курской области

Украинские силы вторглись в Курскую область и захватили около 500 квадратных миль территории, включая город Суджа. Это позволило Украине нанести удары по российским военным объектам и захватить пленных, что создало рычаги для переговоров с Россией. Тем не менее, основная цель — заставить российские войска ослабить свои действия на восточном фронте — пока не достигнута.

Джордж Биби, эксперт из Института ответственного государственного управления в Куинси, считает, что операция в Курской области пока не оправдала себя.

"Россияне не отвлекли значительное количество сил с линии фронта в Украине, если не сказать больше, они нажали на педаль акселератора", — сказал он. "Похоже, что существует большой скептицизм по поводу того, чего может добиться это вторжение, и я думаю, что растут опасения, что это была ошибка".

Стивен Уолт из Гарвардской школы Кеннеди считает, что захваченная Украина территорией в Курской области не сравнится с той территорией, которую удерживает Россия в Украине.

"Россия может позволить Украине занять крошечный кусочек своей территории, зная, что позже она сможет восстановить полный контроль", — говорит Стивен Уолт.