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Украина выигрывает в случае нападения России на НАТО: озвучен крайне неожиданный сценарий

Россия уже истощила огромные ресурсы на войну с Украиной, так что в ближайшие годы ей вряд ли хватит сил на подобную агрессию против НАТО.

1 июля 2025, 12:50
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Клименко Елена

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак прокомментировал возможность того, что Россия может решиться на провокации против стран-членов НАТО. По его мнению, полномасштабное наступление, подобное войне против Украины, пока маловероятно — РФ уже исчерпала значительную часть своих ресурсов и вряд ли сможет повторить подобный сценарий в ближайшее время.

Украина выигрывает в случае нападения России на НАТО: озвучен крайне неожиданный сценарий

Фото: из открытых источников

Однако, как отмечает эксперт, Кремль вполне способен прибегнуть к другой тактике — гибридной войне. Это может быть спецоперация с участием небольших подразделений, похожая на действия так называемых "зеленых человечков", ранее действовавших в Крыму. По словам Ступака, такая схема может быть реализована, например, в приграничном городе Нарва в Эстонии.

"Они могут ввести 100-200 человек, захватить административное здание или отделение полиции, провозгласить "народную республику", имитируя внутренний мятеж", — объясняет он.

Такой акт агрессии будет проверять реакцию НАТО. Если Североатлантический союз не ответит решительно, это станет серьезным ударом по его репутации и доверию среди стран-участниц.

В случае такого развития событий Украина должна поддержать союзников, даже если это будет не участие сухопутных войск, а применение альтернативных средств — например, операций типа "Паутины" против российских военно-морских сил в Балтийском море.

Впрочем, если Россия действительно откроет еще один фронт против НАТО, это лишь ускорит ее стратегическое поражение, поскольку ей придется противостоять гораздо более мощной коалиции с большими ресурсами и боевым потенциалом.

Портал "Комментарии" уже писал, что решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной также как Договор о запрете противопехотных мин, не стало неожиданностью ввиду критичности ситуации, в которой оказалась страна.



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