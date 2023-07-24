Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО: Резников назвал сроки

Сроки окончания войны в Украине продолжают сдвигаться. Так, по оптимистическим прогнозам министра обороны Украины Алексея Резникова, до следующего лета Украина победит в войне против РФ и в июле 2024 года займет полноценное место в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Резников высказал в интервью "CNN".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава минобороны Украины отметил, что рассматривает саммит Североатлантического альянса в июле следующего года как возможное время для принятия Украины в НАТО.

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"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это лишь мой прогноз", — уточнил министр.

Алексей Резников признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания войны, поскольку во время боевых действий "у нас нет вариантов единогласного голосования".

Тогда его попросили уточнить, считает ли он, что война закончится до следующего лета, он без раздумий ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

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