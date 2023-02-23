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Украина ввела санкции против финансового сектора страны-агрессора

Зеленский внес в Раду соответствующее постановление о российских банках и небанковских учреждениях

сегодня, 11:33
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Автор:

Давиденко Евгения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции в отношении финансовых учреждений России.

Украина ввела санкции против финансового сектора страны-агрессора

Фото: https://www.gettyimages.com



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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на соответствующий документ.


Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел специальные секторальные экономические санкции на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в РФ банкам. В частности, к Центральному банку России, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, профессиональным участникам фондового рынка, страховым компаниям, инвестфондам и другим финучреждениям, которые зарегистрированы и оказывают услуги в РФ.


Санкционный пакет, в частности, включает остановку сделок с активами, которыми владеют российские финучреждения, запрет на деловые отношения, в том числе корреспондентские, на заключение сделок и инвестирование в пользу финучреждений страны-агрессора, на покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпускаемых финучреждениями РФ. Исключение относительно последнего — отчуждение ценных бумаг в пользу государства Украины.


Вместе с тем, решение СНБО предусматривает приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ и обслуживания электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями страны-террориста.


Кроме того, Нацбанку аннулируется регистрация и запрещаются новые регистрации международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ.


Как известно, против России Европой уже введены девять пакетов санкций. Но агрессор научился их обходить. Издание "Комментарии" пригласило экспертов вместе поразмыслить, как можно помешать этому. По мнению политолога Виталия Балы, наиболее действенным средством будет оглашение США России страной-террористом. Тогда те компании, которые так или иначе задействованы в том, чтобы помогать России обходить санкции, будут больше думать, потому что будут подвергаться серьезным проблемам, которые вытекают из того же статуса помощника страны-террориста.

Экономист Александр Охрименко уверен: нужно наложить санкции на те страны, которые помогают России обходить ограничения. Особенно против Турции и Грузии.




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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/22/697319/
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