Украина вступила в новую фазу войны: о чем идет речь

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу: дроны украинского производства противопоставляются 2000-километровой полосе нефтяных объектов РФ, в основном построенных в советские времена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Атака беспилотников. Фото из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что только с начала этого года были успешно атакованы как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов РФ. По некоторым оценкам, выведено из строя 11% общей мощности России.

"Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, использование дронов становится ключевым элементом обороны Украины", — отмечается в публикации.

В материале подчеркивается, это дает Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля, обеспечивая как поставки топлива для его вооруженных сил, так и приток нефтедолларов в его казну, пишет издание.

"Россия – это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах", — заявил соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy Франсиско Серра-Мартинс.

Авторы материала напоминают, что полтора месяца назад в Украине создали Силы беспилотных систем – специализированное подразделение, специализирующееся на дронах. К этому моменту ВСУ уже применили эту технологию с большим успехом, уничтожив несколько судов Черноморского флота России. И сегодня то, что началось как во многом символическая попытка, превратилось в согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегической цели, указывается в статье.

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