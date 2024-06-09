Украина впервые ударила по российскому сверхсовременному самолету 5-го поколения

Украинская разведка сообщила, что впервые в истории удалось нанести удар по российскому сверхсовременному самолету 5-го поколения Су-57. Это произошло в ночь на 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ.



Российский истребитель Су-57. Фото из открытых источников

Главное управление разведки (ГУР) объявило об удачных действиях украинских сил по поражению российского истребителя Су-57.

"На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения. Поражение Су-57 — первый такой случай в истории", — сообщили в ГУР.

Поражение российского самолета 5-го поколения произошло на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, в 589 км от линии фронта.

Впервые поражен российский истребитель Су-57. Фото: Главное управление разведки Украины



Су-57 – самый современный российский истребитель пятого поколения, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. Он был принят в 2018 году на вооружение в армию РФ и за это время было построено всего 11 самолетов.

Первоначально Россия планировала строить истребитель Су-57 совместно с Индией, однако последние отказались от участия. Индийские военные указали, что российский истребитель пятого поколения не отвечает заявленным требованиям по нескольким параметрам, в частности по авионике, РЛС и скрытности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, что произойдет, если западное оружие будет использовано для ударов по российским самолетам на территории РФ.

Также "Комментарии" писали о том, сколько всего западных истребителей получит Украина от партнеров.