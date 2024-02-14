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Украина впервые могла применить против россиян новейшее оружие (ВИДЕО)

Боеприпас является "гибридом" бомбы SDB и старого неуправляемого реактивного снаряда M26

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россия показала видео, на котором вроде бы есть остатки инновационного оружия Ground Launched Small Diameter Bomb ( GLSDB ). Об этом информирует Defense Express.

Украина впервые могла применить против россиян новейшее оружие (ВИДЕО)

Бомба GLSDB (фото из открытых источников)

Как утверждает российская сторона, новейший боеприпас применяли 13 февраля по цели, место нахождения которой недалеко от города Кременная на территории Луганской области.

Подтверждая информацию, говорящую именно о GLSDB, российские военные демонстрировали характерный модуль рулевых приводов, размещенный в хвостовой части такой бомбы. Еще на видео можно видеть крылья модуля управления и планировки.

Официальные комментарии представители ВСУ о применении нового боеприпаса не давали, однако следует отметить, что в январе представители Пентагона подтвердили, что передали Украине упомянутые боеприпасы.

  Сообщается, что новая бомба устанавливается на шасси, это — реактивные системы залпового огня M270 и M142 HIMARS. В качестве ускорителя выступают двигатели от старых кассетных реактивных снарядов M26. Сначала ускоритель выводит боеприпасы на большую высоту, затем он отделяется и планирует к цели.

Украина впервые могла применить против россиян новейшее оружие (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон обещает передать оружие , которое просила Украина и приехать в Киев. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сот бомб", а также о визите в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Визит Макрона в Киев состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском Союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от предстоящей агрессии.



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Источник: https://defence-ua.com/news/shozhe_scho_dalekobijni_glsdb_dlja_himars_vzhe_v_ukrajini_vorog_pokazav_ulamki-14447.html
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