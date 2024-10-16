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Ткачик Олеся
Народный депутат Иванна Климпуш-Цинадзе поделилась впечатлениями от 28-го Форума-2000, основанного Вацлавом Гавелом для продвижения демократии.
Иванна Климпуш-Цинадзе
По ее словам, нельзя было не почувствовать отражение медийных разговоров о склонении Украины к переговорам.
Она отметила, что десятилетия пропаганды с критикой демократии и рассказами о преимуществах "сильной руки" воспитали у Запада непостижимо низкую самооценку и иррациональный страх перед пусть и вооруженными, но все равно отсталыми автократиями.
Кроме представителей Европы и Северной Америки, было много политиков и экспертов из Латинской Америки, Азии и Африки. И там, говорит политик, уже многие понимают, что поражение Украины будет означать поражение демократии по всему миру и начало эры глобальной нестабильности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дочь Навального работает в штабе Гаррис. В Штатах уже начали готовить кадры для России в рамках проекта перезагрузки.
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