Народный депутат Иванна Климпуш-Цинадзе поделилась впечатлениями от 28-го Форума-2000, основанного Вацлавом Гавелом для продвижения демократии.

Иванна Климпуш-Цинадзе

По ее словам, нельзя было не почувствовать отражение медийных разговоров о склонении Украины к переговорам.

"Некоторых наших партнеров все больше интересуют настроения украинского общества, и причины этого интереса, к сожалению, понятны. Мир смотрит, насколько нас хватит… Дежавю зимы 2022-го. Тогда не верили, что выстоим, теперь некоторые не верят, что можем еще и победить", — отметила нардеп.

Она отметила, что десятилетия пропаганды с критикой демократии и рассказами о преимуществах "сильной руки" воспитали у Запада непостижимо низкую самооценку и иррациональный страх перед пусть и вооруженными, но все равно отсталыми автократиями.

"Этот страх снова толкает свободный мир верить рассказам о "демократической России будущего". Один из представителей так называемых российских либералов проповедовал это будущее, рассказывая о 1300 политзаключенных, которые являются надеждой многомиллионной империи. Смешно слушать такое, зная, сколько россиян поддерживают Путина и войну. Но на Западе это, к сожалению, работает", – отметила нардеп.

Кроме представителей Европы и Северной Америки, было много политиков и экспертов из Латинской Америки, Азии и Африки. И там, говорит политик, уже многие понимают, что поражение Украины будет означать поражение демократии по всему миру и начало эры глобальной нестабильности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дочь Навального работает в штабе Гаррис. В Штатах уже начали готовить кадры для России в рамках проекта перезагрузки.



