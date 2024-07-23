Украина ведет диалог с соседней страной по возвращению уклонистов: какой план

Украина ведет переговоры с Молдовой о возможности возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно уехавших за границу. Посол Украины Марк Шевченко сообщил об этом в интервью изданию Newsmaker.

Марко Шевченко (фото из открытых источников)

Шевченко отметил, что Украина хочет решить вопрос с теми лицами, которым Молдова отказала в приюте, но все же не вернулись в Украину. По его словам, около 100 человек, которые незаконно пересекли границу и подали заявление на получение убежища. Однако Молдова предоставила убежище только 90 из них.

"У меня возникает вопрос – а где остальные 10 человек, которым Молдова не предоставила убежище? Их не задержали и они не вернулись домой," – отметил посол.

Шевченко подчеркнул, что эти люди остаются на территории Молдовы или едут дальше, что свидетельствует о существовании проблемы, которую нужно решать. Они не заслуживают защиты, но в то же время не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет к этому.

Посол добавил, что эта ситуация требует внимания и совместных усилий со стороны обеих стран по ее урегулированию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие неприятности Кремль готовит для Кишинева . Молдова – еще одна страна, где Россия прилагает максимальные усилия, чтобы сменить власть и дестабилизировать ситуацию, заявил политолог Виталий Кулик.

Как известно, в Молдове готовятся референдум по членству в ЕС и выборы президента. Эксперт отметил, что социология показывает, что у Майи Санду есть большие проблемы с поддержкой граждан, в частности, ее партия проиграла местные выборы. Пророссийские политические партии имеют систему скупки голосов, что обеспечивает им необходимый результат. При этом Санду и ее правящая партия сделали все возможное, чтобы сделать невозможным создание коалиции с другими проевропейскими партиями.

