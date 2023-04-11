Украина в шаге от восстановления ядерного статуса: что еще нужно сделать

У Украины есть все условия для изготовления ядерного вооружения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Олег Жданов працював в Генштабі ЗСУ

Жданов убежден, что Украине, чтобы вернуться к статусу ядерного государства, стоит только построить обогатительную фабрику.

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"Дело в том, что от мирного атома до военного только один шаг. У нас есть не только научно-технический потенциал – у нас есть производственный потенциал. Мы можем самостоятельно производить и обогащать уран", – говорит Олег Жданов.

По его словам, "разговоры об этом" ведутся с 2006-2007 годов.

"Самое главное, у нас есть сырье. И Украина, если будет политическое решение, то Украина может стать страной с замкнутым циклом производства – от добывания урана до производства ядерного оружия", – отмечает эксперт.

Кроме урана, говорит Жданов, у Украины есть также средства доставки ядерного оружия — ракеты и самолеты.

— Тяжелая авиация есть, уран есть. Следовательно, при наличии политической воли или необходимости мы в сжатые сроки можем создать ядерное оружие, — подчеркивает эксперт.

При этом вопрос "целесообразности" создания ядерного оружия и политического согласования этого вопроса на международной арене Жданов оставил "за скобками" ответа.

Тем временем Россия угрожает Европе тактическим ядерным оружием.

Впоследствии, Лукашенко выдвинул новое "мирное предложение", но... пригрозив ядерным оружием.

А в США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием. Российское руководство пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ.

"Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что у Беларуси есть ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в том числе с применением тактического ядерного оружия" , – говорится в отчете.

