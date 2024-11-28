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Украина в ООН назвала два шага, которые ждет от мира, как ответ на ядерный шантаж РФ

Сергей Кислица на Совбезе ООН призвал у усилению поддержки Украины и санкционному давлению на РФ

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

Ответом на нынешний ядерный шантаж и угрозы Кремля должно стать усиление санкций и увеличение военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе своего выступления сделал Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, рассказав членам Совета Безопасности о применении Россией для удара по Днепру новой баллистической ракеты, предназначенной переносить ядерное оружие.

Украина в ООН назвала два шага, которые ждет от мира, как ответ на ядерный шантаж РФ

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

"Наративы Москвы после удара, включая комментарии военного преступника Путина, в очередной раз подчеркнули намерения России убедить мировую аудиторию в своей полной неадекватности — на этот раз путем демонстрации готовности убивать украинцев не только обычными, но и ядерными средствами", – заявил украинский длипломат.

Украина призывает государства ООН, в частности ядерные, осудить "безответственное бряцание России ядерными саблями", отметил он.

По словам Кислицы, дальнейшие действия Путина напрямую будут зависеть от реакции мирового сообщества.

"Если его шантаж увенчается успехом, а оппонент проявит слабость или готовность к умиротворению, неизбежно наступит новая и более жесткая эскалация насилия и нарушений" – подчеркнул постпред.

Сергей Кислица считает, если же будут приняты адекватные меры для сдерживания России и уменьшения ее агрессивного потенциала, российский агрессор остановится.

"Поэтому ответом на нынешний ядерный шантаж и угрозы Кремля должно стать усиление санкций и увеличение военной помощи стороне, которая защищает себя, свой народ и принципы Устава ООН", – отметил постпред.

При этом он уточнил, что Украина не воспринимает беспокойство относительно усиления способности Украины наносить удары по военным целям на территории России как якобы "эскалацию"".

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Источник: https://t.me/kpszsu/23746
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