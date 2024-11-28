Украина в ООН назвала два шага, которые ждет от мира, как ответ на ядерный шантаж РФ

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Кравцев Сергей
Ответом на нынешний ядерный шантаж и угрозы Кремля должно стать усиление санкций и увеличение военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе своего выступления сделал Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, рассказав членам Совета Безопасности о применении Россией для удара по Днепру новой баллистической ракеты, предназначенной переносить ядерное оружие.
Сергей Кислица. Фото: из открытых источников
Украина призывает государства ООН, в частности ядерные, осудить "безответственное бряцание России ядерными саблями", отметил он.
По словам Кислицы, дальнейшие действия Путина напрямую будут зависеть от реакции мирового сообщества.
Сергей Кислица считает, если же будут приняты адекватные меры для сдерживания России и уменьшения ее агрессивного потенциала, российский агрессор остановится.
При этом он уточнил, что Украина не воспринимает беспокойство относительно усиления способности Украины наносить удары по военным целям на территории России как якобы "эскалацию"".
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