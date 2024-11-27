Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш критически высказался по поводу Совета Безопасности ООН. По его словам, международная организация стала устаревшей и часто парализованной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил на открытии 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций в португальском городе Кашкайши, где раскритиковал Совет Безопасности ООН.

"Совет Безопасности устаревший и часто парализованный. Между тем международная финансовая архитектура не отражает современную экономику и стала неадекватной и несправедливой", — сказал Гутерреш.

По его словам, нужно работать над укреплением глобального управления и обновлением международного сотрудничества. Гутерреш в своем обращении призвал к большему разнообразию, справедливости и инклюзивности.

Также Антониу Гутерреш высказался по поводу войны в Украине и других конфликтов, в частности в Судане, Ливане и Газе. Генсек НАТО настоял, что мир в Украине должен быть достигнут на основе "Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи".

"Мы видим цинические стратегии, направленные на то, чтобы посеять раскол и расширить линии разлома в обществах", — заявил Гутерреш и осудил увеличение проявлений "ксенофобии, расизма и нетерпимости" в то время, когда "социальные сети используются как мощное оружие".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нобелевская лауреатка шокировала заявлением о Гутерреше. Что должен был передать Путину генсек ООН в России

Также "Комментарии" писали о том, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.