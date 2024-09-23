Украина в Гааге публично объявила, что ждет Крымский мост

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор намеренно ограничивает международное судоходство в акватории Азовского моря, чтобы завладеть им и Керченским проливом. Россия незаконно соорудила Керченский мост, который создал постоянное препятствие для судоходства, в частности для крупных международных судов, перевозящих украинские товары. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в суде в Гааге сделал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Кориневич также акцентировал внимание на важности демонтажа Крымского моста и восстановления свободного прохода через Керченский пролив.
Посол по особым поручениям МИД Украины заявил, что Россия незаконно построила постоянное препятствие для прохода через этот жизненно важный Керченский пролив – чрезвычайно низкий мост, который ниже, чем указано в результатах российских исследований. Ниже, чем того требуют собственные коммерческие интересы России и ниже любого другого моста, который сегодня построен или даже предложен для построения над международным проливом.
Посол подчеркнул, что из-за Крымского моста некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через пролив.
Кроме того, он отметил, что Россия систематически задерживает суда, следующие в украинские порты, и запрещает проход иностранных судов через пролив.
Ожидаемо, Москва отвергла обвинения, заявив, что они выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву и являются "безосновательными".
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