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Украина в Гааге публично объявила, что ждет Крымский мост

Сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды, заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич

23 сентября 2024, 16:00 comments1442
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор намеренно ограничивает международное судоходство в акватории Азовского моря, чтобы завладеть им и Керченским проливом. Россия незаконно соорудила Керченский мост, который создал постоянное препятствие для судоходства, в частности для крупных международных судов, перевозящих украинские товары. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в суде в Гааге сделал посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Украина в Гааге публично объявила, что ждет Крымский мост

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Желая завладеть Азовским морем и Керченским проливом, Россия построила большие ворота у их входа, чтобы ограничить международное судоходство, пропуская в основном свои небольшие речные суда. Сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века", — заявил представитель МИД Украины.

Кориневич также акцентировал внимание на важности демонтажа Крымского моста и восстановления свободного прохода через Керченский пролив.

Посол по особым поручениям МИД Украины заявил, что Россия незаконно построила постоянное препятствие для прохода через этот жизненно важный Керченский пролив – чрезвычайно низкий мост, который ниже, чем указано в результатах российских исследований. Ниже, чем того требуют собственные коммерческие интересы России и ниже любого другого моста, который сегодня построен или даже предложен для построения над международным проливом.

Посол подчеркнул, что из-за Крымского моста некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через пролив.

"Эти суда перевозили украинскую сталь, зерно и другие продукты питания в остальной мир. Сегодня этот мост не только препятствует транзитному проходу, но и используется Россией для постоянной переправки вооружения на территорию Крымского полуострова", — отметил Кориневич.

Кроме того, он отметил, что Россия систематически задерживает суда, следующие в украинские порты, и запрещает проход иностранных судов через пролив.

Ожидаемо, Москва отвергла обвинения, заявив, что они выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву и являются "безосновательными".

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