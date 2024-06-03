Украина в борьбе за выживание ломает все схемы Запада по сотрудничеству с РФ: о чем идет речь

Украина нанесла первые удары западным оружием по территории России, и агрессор "проглотил" такие действия, отметил политолог Тарас Загородний. То есть, подчеркивает он, русские народные сказки о "ядерной войне", которые украинцам пересказывали в том числе через Запад, рассеялись как дым.

Война в Украине

"Честно говоря не понял увлекательных возгласов "Запад позволил бить их оружием по территории России". От этого веет комплексом неполноценности. Правильнее, мне кажется, говорить, что "Украина заставила делать Запад то, чего он не планировал делать – дать разрешение бить по территории России",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на требования сдаться, которое было оформлено в виде плана премьера Италии Драги, в первые месяцы широкомасштабного вторжения от разного рода "полезных идиотов", просто коррумпированных политиков на зарплате в России и Китая, просто политиков, которые не хотят напрягаться и которым легче лицемерно зевать и говорить правильно слова "о ценностях, демократии, ужасах войны", Украина не слушалась разного рода "добрых самаритян".

"Даже когда помощь пошла, все это прикрывалось нескрываемым раздражением, за которым читалось: "когда же вы наконец сдохте, потому что у нас пенсии в "Газпроме" пропадают",

– отметил эксперт.

Несмотря на это, говорит Загородий, Украина последовательно раскрывала фальшь и лицемерие, когда публично нам намекали, что не стоит бить по НПЗ врага, потому что это, оказывается, гражданская инфраструктура. Украина не обращала внимания на истерики некоторых политиков в Вашингтоне и Европе, которые хотят в очередной раз спасти Россию от хаоса.

Теперь, считает политолог, ситуация кардинально меняется, блеф раскрыт.

"Если кто-нибудь в Вашингтоне и Берлине будет продвигать "корейский сценарий" и другие нескрытые формы капитуляции, он фактически публично признает, что пошел на сговор с Путиным, чтобы его спасти. Нарушит подписанные договоры (в частности, Хельсинкские соглашения от 1975 года о незыблемости границ в Европе) и подтвердит, что как минимум половина слов о "поддержке" была откровенной лицемерной ложью, поскольку никаких препятствий в предоставлении Украине оружия в полном объеме нет и "ядерная эскалация" оказалась ложью, хотя они наверняка сами об этом знали",

– считает эксперт.

Поэтому, по его мнению, следует утроить усилия в этом направлении и требовать выполнять свои обязательства, требовать конкретики относительно требований о возвращении границ 91 года.

"Будут ли раздражаться на Западе? Конечно, будут. Ломаются планы, многолетние схемы и стратегии, которые ломает Украина, потому что хочет жить. Ничего потерпите. Привыкайте. А Украине следует усиливать удары по энергетике, сами понимаете кого, несмотря на истерики и раздражение",

– отметил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Украины есть разрешение от Байдена на удары по территории РФ американским оружием.



