Украина в борьбе за выживание ломает все схемы Запада по сотрудничеству с РФ: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Украина нанесла первые удары западным оружием по территории России, и агрессор "проглотил" такие действия, отметил политолог Тарас Загородний. То есть, подчеркивает он, русские народные сказки о "ядерной войне", которые украинцам пересказывали в том числе через Запад, рассеялись как дым.
Война в Украине
По его словам, несмотря на требования сдаться, которое было оформлено в виде плана премьера Италии Драги, в первые месяцы широкомасштабного вторжения от разного рода "полезных идиотов", просто коррумпированных политиков на зарплате в России и Китая, просто политиков, которые не хотят напрягаться и которым легче лицемерно зевать и говорить правильно слова "о ценностях, демократии, ужасах войны", Украина не слушалась разного рода "добрых самаритян".
Несмотря на это, говорит Загородий, Украина последовательно раскрывала фальшь и лицемерие, когда публично нам намекали, что не стоит бить по НПЗ врага, потому что это, оказывается, гражданская инфраструктура. Украина не обращала внимания на истерики некоторых политиков в Вашингтоне и Европе, которые хотят в очередной раз спасти Россию от хаоса.
Теперь, считает политолог, ситуация кардинально меняется, блеф раскрыт.
Поэтому, по его мнению, следует утроить усилия в этом направлении и требовать выполнять свои обязательства, требовать конкретики относительно требований о возвращении границ 91 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Украины есть разрешение от Байдена на удары по территории РФ американским оружием.
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Ігор
сегодня, 12:54
Україна у боротьбі за виживання, чи Чужа корумпована влада у боротьбі за виживання? Не треба ототожнювати і змішувати. Щоб, якщо буде бах! у відповідь, то саме по центру влади, а ні по терпілам які нічого не вирішують.