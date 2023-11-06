Украина увеличила производство оружия на 62%: что теперь в приоритете

По итогам 2023 года объемы производства оружия предприятиями "Укроборонпрома" должны вырасти на 62% по сравнению с прошлым годом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Экономической правде" заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Укроборонпром. Фото: из открытых источников

По его словам, оборонные предприятия полностью выполняют заказы, поступающие от Минобороны.

Сметанин подчеркнул, первоочередным приоритетом "Укроборонпрома" есть производство боеприпасов. Также среди главных направлений – беспилотники, бронетехника, противотанковые ракетные комплексы и средства ПВО.

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