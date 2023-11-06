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Украина увеличила производство оружия на 62%: что теперь в приоритете

Хотя фронту нужна широкая номенклатура вооружений, определенные средства имеют первостепенное значение

сегодня, 13:25
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Кравцев Сергей
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По итогам 2023 года объемы производства оружия предприятиями "Укроборонпрома" должны вырасти на 62% по сравнению с прошлым годом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Экономической правде" заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Украина увеличила производство оружия на 62%: что теперь в приоритете

Укроборонпром. Фото: из открытых источников

По его словам, оборонные предприятия полностью выполняют заказы, поступающие от Минобороны. 


Сметанин подчеркнул, первоочередным приоритетом "Укроборонпрома" есть производство боеприпасов. Также среди главных направлений – беспилотники, бронетехника, противотанковые ракетные комплексы и средства ПВО. 

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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2023/11/6/706252/
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