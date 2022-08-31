Украина установила огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - Представитель ОК "Юг"



















Недавно началось контрнаступление украинских войск и российские оккупанты понесут все большие потери. Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров обратился к населению и сообщил последние новости.

Антоновский мост. Фото с открытых источников

По его словам, обстановка продолжает быть стабильно-напряженной и динамичной, но все под контролем сил украинской обороны. Украинская армия продолжает уничтожить логистические пути противника и пункты управления вражеских подразделений.

Стало известно, что россияне ночью обстреляли из ствольных систем и реактивной артиллерии Никопольский район, где повреждено здание колледжа, дом культуры, несколько аптек и магазинов. Ранены 1 человек, погибшие отсутствуют.

Украина же в ответ наносить удары по разным точкам и технике, так было уничтожено:

Два пункта управления;

Два склада боеприпасов;

Средства БПЛА;

Спикер сообщил, что установлен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом. Подтверждены потери врага в количестве 15 солдат, три танка T-72, зенитный комплекс "Шторм", шесть единиц авто- и бронетехники.

Далее Владислав Назаров сообщил, что в черном море находятся три вражеских объекта с крылатыми ракетами типа "Калибр" в количестве 20 единиц. Спикер подчеркнул, что есть большая опасность артиллерийских и ракетных обстрелов в прибрежных районах и попросил всех быть осторожными.

Ранее портал "Комментарии" писал о потерях врага в первый день украинского контрнаступления в южном направлении страны. Российская армия потеряла более 80 солдат и 30 единиц военной техники.

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