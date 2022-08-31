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Украина установила огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - Представитель ОК "Юг"

Спикер оперативного командования доложил о текущей оперативной ситуации на юге Украины

сегодня, 15:28
Автор:

Slava Kot
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Недавно началось контрнаступление украинских войск и российские оккупанты понесут все большие потери. Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров обратился к населению и сообщил последние новости.

Украина установила огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами - Представитель ОК "Юг"

Антоновский мост. Фото с открытых источников

По его словам, обстановка продолжает быть стабильно-напряженной и динамичной, но все под контролем сил украинской обороны. Украинская армия продолжает уничтожить логистические пути противника и пункты управления вражеских подразделений.

Стало известно, что россияне ночью обстреляли из ствольных систем и реактивной артиллерии Никопольский район, где повреждено здание колледжа, дом культуры, несколько аптек и магазинов. Ранены 1 человек, погибшие отсутствуют.

Украина же в ответ наносить удары по разным точкам и технике, так было уничтожено:

  • Два пункта управления;
  • Два склада боеприпасов;
  • Средства БПЛА;

Спикер сообщил, что установлен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом. Подтверждены потери врага в количестве 15 солдат, три танка T-72, зенитный комплекс "Шторм", шесть единиц авто- и бронетехники.

Далее Владислав Назаров сообщил, что в черном море находятся три вражеских объекта с крылатыми ракетами типа "Калибр" в количестве 20 единиц. Спикер подчеркнул, что есть большая опасность артиллерийских и ракетных обстрелов в прибрежных районах и попросил всех быть осторожными.

Ранее портал "Комментарии" писал о потерях врага в первый день украинского контрнаступления в южном направлении страны. Российская армия потеряла более 80 солдат и 30 единиц военной техники.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DGuT9b9KI3Y&ab_channel=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%E2%80%9C%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%E2%80%9D%D0%A1%D
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