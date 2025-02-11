По очень осторожным оценкам и выводам экспертной среды, в результате украинских ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности РФ, выведено из строя, примерно от 14 до 15 процентов ее производственных мощностей, объемом переработки где-то на 8-9 млн. тонн в год (по "неосторожным" — падение составило до 17%), отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Удар по НПЗ России

По его словам, российская нефтепереработка упала до минимума за последние 12 лет, примерно на конец 2024 года составила 267 млн. рублей. тонн в год, меньше было только в 2012-м, когда было 265 млн. тонн.

В том числе, в достаточно "чувствительных" видах – производстве авиационного топлива, высокоотктановых сортов бензина, подчеркнул эксперт.

Однако, добавляет Машовец, падает не только нефтепереработка из-за ракетно-дроновых ударов Украины, а в течение последних 2-3-х месяцев, снижается и российский экспорт нефти и нефтепродуктов. Он достиг самого низкого за 16 месяцев показателя – 540 тыс. баррелей в сутки когда-то составлял до 1.5 млн.

"Что характерно, украинцы в первую очередь наносят удары по тем объектам нефтяной и топливной промышленности РФ, где установлено высокотехнологичное импортное оборудование, ремонт и замена которого будет явно составлять для россиян, в условиях санкций, мягко говоря, определенные трудности. Это объекты на европейской части РФ, которые в первую очередь задействованы в нефтяном экспорте и обслуживании "потребностей фронта" и основной массы населения страны", — отметил Машовец.

Кроме того, он напомнил, что американский президент "случайно" упомянули о санкциях в отношении российской нефти.

"Исключительно, "стечение обстоятельств", – добавил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о последствиях ударов по российским НПЗ.



