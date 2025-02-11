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Украина удачно выбирает цели для ударов: В России горят «особые» НПЗ

Украина тщательно выбирает НПЗ, куда прилетают дроны

11 февраля 2025, 18:15
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Ткачик Олеся

По очень осторожным оценкам и выводам экспертной среды, в результате украинских ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности РФ, выведено из строя, примерно от 14 до 15 процентов ее производственных мощностей, объемом переработки где-то на 8-9 млн. тонн в год (по "неосторожным" — падение составило до 17%), отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Украина удачно выбирает цели для ударов: В России горят «особые» НПЗ

Удар по НПЗ России

По его словам, российская нефтепереработка упала до минимума за последние 12 лет, примерно на конец 2024 года составила 267 млн. рублей. тонн в год, меньше было только в 2012-м, когда было 265 млн. тонн.

В том числе, в достаточно "чувствительных" видах – производстве авиационного топлива, высокоотктановых сортов бензина, подчеркнул эксперт.

Однако, добавляет Машовец, падает не только нефтепереработка из-за ракетно-дроновых ударов Украины, а в течение последних 2-3-х месяцев, снижается и российский экспорт нефти и нефтепродуктов. Он достиг самого низкого за 16 месяцев показателя – 540 тыс. баррелей в сутки когда-то составлял до 1.5 млн.

"Что характерно, украинцы в первую очередь наносят удары по тем объектам нефтяной и топливной промышленности РФ, где установлено высокотехнологичное импортное оборудование, ремонт и замена которого будет явно составлять для россиян, в условиях санкций, мягко говоря, определенные трудности. Это объекты на европейской части РФ, которые в первую очередь задействованы в нефтяном экспорте и обслуживании "потребностей фронта" и основной массы населения страны", — отметил Машовец.

Кроме того, он напомнил, что американский президент "случайно" упомянули о санкциях в отношении российской нефти.

"Исключительно, "стечение обстоятельств", – добавил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о последствиях ударов по российским НПЗ.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0szhef7vMefAqpEEsvYdHzZ2w3UzgpDDc6SzXCAGJPrxXirnks4yxbjqoE215VuXHl?locale=ru_RU
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