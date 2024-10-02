Трагедия Угледара напрямую связана с тремя слоями новенького асфальта, который положили у железнодорожного вокзала в Киеве на третий год широкомасштабной войны, считает политолог Юрий Романенко. Также, по его словам, эта трагедия напрямую связана с трагедией Покровска, где все это время сажали цветы и стригли газоны, теряя время и растрачивая драгоценные ресурсы.

Угледар

"Все эти трагедии из-за того, чтобы правящая элита смотрит на народ, как на скот, обращается с ним, как со скотом и ничего не делает, чтобы не умирал, как скот, потому что ей просто наплевать. Мы теряем города на востоке по одному и тому же сценарию уже какой год, но ни один генерал, отвечающий за оборону не присел. Это все будет предметом тщательных разбирательств после войны", — говорит Романенко.

По его словам, пока не будет воздаяния за отсутствие человечности в мотивах и действиях правящего класса, скотство будет раком пожирать все на своем пути.

"И будьте уверены, никакой небесной справедливости не будет. Потому что раковая опухоль сбежит и будет сидеть в Монако и ус не дуть. Как это было после крушения УНР, когда "министры" переместились в Париж и Берлин, написав кучу слезных мемуаров", — отметил Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники, об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". При этом известно, что потеря Угледара открывает россиянам перспективы охвата Курахово с запада, что очень усложнит нам задачу по содержанию этого важного укрепрайона.



