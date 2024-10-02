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Ткачик Олеся
Трагедия Угледара напрямую связана с тремя слоями новенького асфальта, который положили у железнодорожного вокзала в Киеве на третий год широкомасштабной войны, считает политолог Юрий Романенко. Также, по его словам, эта трагедия напрямую связана с трагедией Покровска, где все это время сажали цветы и стригли газоны, теряя время и растрачивая драгоценные ресурсы.
Угледар
По его словам, пока не будет воздаяния за отсутствие человечности в мотивах и действиях правящего класса, скотство будет раком пожирать все на своем пути.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники, об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". При этом известно, что потеря Угледара открывает россиянам перспективы охвата Курахово с запада, что очень усложнит нам задачу по содержанию этого важного укрепрайона.
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