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Украина теряет города по одному и тому же сценарию: будет ли кто-то наказан

Проблема в том, что правящие элиты в Украине ничего не делают для того, чтобы защитить страну

сегодня, 14:34
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Ткачик Олеся

Трагедия Угледара напрямую связана с тремя слоями новенького асфальта, который положили у железнодорожного вокзала в Киеве на третий год широкомасштабной войны, считает политолог Юрий Романенко. Также, по его словам, эта трагедия напрямую связана с трагедией Покровска, где все это время сажали цветы и стригли газоны, теряя время и растрачивая драгоценные ресурсы.

Украина теряет города по одному и тому же сценарию: будет ли кто-то наказан

Угледар

"Все эти трагедии из-за того, чтобы правящая элита смотрит на народ, как на скот, обращается с ним, как со скотом и ничего не делает, чтобы не умирал, как скот, потому что ей просто наплевать. Мы теряем города на востоке по одному и тому же сценарию уже какой год, но ни один генерал, отвечающий за оборону не присел. Это все будет предметом тщательных разбирательств после войны", — говорит Романенко.

По его словам, пока не будет воздаяния за отсутствие человечности в мотивах и действиях правящего класса, скотство будет раком пожирать все на своем пути.

"И будьте уверены, никакой небесной справедливости не будет. Потому что раковая опухоль сбежит и будет сидеть в Монако и ус не дуть. Как это было после крушения УНР, когда "министры" переместились в Париж и Берлин, написав кучу слезных мемуаров", — отметил Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники, об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". При этом известно, что потеря Угледара открывает россиянам перспективы охвата Курахово с запада, что очень усложнит нам задачу по содержанию этого важного укрепрайона.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko1977/posts/pfbid02JkXE4Z1sZhM6t9vE32aLSotAVPFx6gGb9AMZMiUtiuWrNrG3dbCabPpcsqG7gvJ1l
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