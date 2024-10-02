Угледар упал: какой город теперь оказался под угрозой оккупации

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Ткачик Олеся
То, о чем говорили большинство тех, кто хоть что-то понимает в ситуации на фронте, произошло — россияне захватили Угледар, отметил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник.
Угледар
Но, по его словам, важно другое. Мельник говорит, необходимо признать, что свежемобилизованные солдаты в своем подавляющем большинстве не способны выполнять возлагаемые на них задачи. И единственный выход компенсировать этот факт – это технологичность и преимущество в вооружении, добавил эксперт.
Хотя, говорит военный, есть еще четвертые, эти паркетные командиры должны понять, что "новых не пришлют".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники, об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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