Угледар упал: какой город теперь оказался под угрозой оккупации

То, о чем говорили большинство тех, кто хоть что-то понимает в ситуации на фронте, произошло — россияне захватили Угледар, отметил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник.

Угледар

"Это открывает россиянам перспективы охвата Курахово с запада, что очень усложнит нам задачу по содержанию этого важного укрепрайона", – отметил Мельник.

Но, по его словам, важно другое. Мельник говорит, необходимо признать, что свежемобилизованные солдаты в своем подавляющем большинстве не способны выполнять возлагаемые на них задачи. И единственный выход компенсировать этот факт – это технологичность и преимущество в вооружении, добавил эксперт.

"Ни то, ни другое невозможно хоть как-то приблизить без американского вооружения, а также мобилизации всего украинского общества и государства. То есть одни должны перестать уставать от того, что сидят на заднице ровно, другие должны перестать заниматься творить дичь на тендерах, отказаться от давления на бизнес и перестать толеровать уклонам. Тогда шанс есть", – говорит Мельник.

Хотя, говорит военный, есть еще четвертые, эти паркетные командиры должны понять, что "новых не пришлют".

Все. Лавочка закрылась. Если не беречь единственный ресурс, который у нас остался – солдата, то воевать через два года будет физически некому. Мы просто не соберем из-под плинтусов тех "не родившихся для войны", — заявил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники, об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".





