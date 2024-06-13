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Украина станет на один шаг ближе к победе: СМИ рассказали, какое решение должны принять ЕС и США

В The Hill указали, что должны сделать США и Европа для победы Украины в войне

сегодня, 11:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Продолжается полномасштабная война в Украине, и Европа и США должны позволить украинским воинам использовать западное вооружение против любой российской военной цели. Украина таким образом "станет на один важный шаг ближе к победе". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится статье ветерана армии США и писателя Адриан Боненбергер в американском издании "The Hill".

Украина станет на один шаг ближе к победе: СМИ рассказали, какое решение должны принять ЕС и США

ВСУ. Фото из открытых источников

"Украина может нанести удары по российским военным объектам на территории Украины, а также на участках своего фронта к северу от Харькова. Но было запрещено использовать это оружие для огня по целям в других местах. Оно не может поразить заводы, где собирают беспилотники, учебные базы под Ростовом-на-Дону, военные штабы или склады вооружений", — говорится в материале.

Отмечается, что вся война России в Украине зависела от предпосылки, что государство-агрессор имеет безопасные места для сбора и проведения своих операций. 

"Сбалансирование этого счета и предоставление Украине возможности наносить удары по России, когда и где ей заблагорассудится, ...заставит ее (РФ, — Ред.) вести наступление в таком темпе, который ее военные не смогут выдержать, не сломавшись", — считает эксперт.

Американский ветеран также полагает, что благодаря ударам по российской территории украинцы смогут наконец получить преимущество там, где враг сосредотачивает избыток сил.

"Это поставит Россию перед невозможным выбором — идти вперед к поражению или оставаться на месте и терпеть поражение медленнее. В любом случае это дает Украине заметное преимущество — преимущество, которого воюющая страна заслуживает, и которое в долгосрочной перспективе, вместе с постоянной поддержкой вооружением и боеприпасами, а также тренировками, приведет к победе", — отметил литератор.

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Источник: https://thehill.com/opinion/international/4718506-let-ukraine-use-western-arms-against-any-russian-military-target/
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