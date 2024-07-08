Украина созвала Совбез ООН. В РФ пообещали рассказать "свою правду" об ударах

Украина созвала чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за массированной ракетной атаки России на территорию Украины 8 июля, в том числе из-за удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Владимир Зеленский

Глава Украины подчеркнул, что Киев созывает Совбез ООН из-за атаки на гражданскую инфраструктуру, включая детскую больницу.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", — сказал Зеленский.

На инициативу Украины уже отреагировали в террористической России. Там заявили, что на заседании Совбеза ООН "расскажут правду" о том, что действительно произошло в Киеве.

Напомним, в Минобороны страны-агрессора утверждают, что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом известно, что народные депутаты призвали президента Владимира Зеленского созвать немедленное заседание Совбеза ООН. Впрочем, есть мнение, что Украина должна осуществить демарш и подать официально и в письменном виде полный пакет документов на имя генсека ООН с требованием распространения всем странам — членам организации, против незаконного захвата РФ места в СБ ООН и не участвовать в заседаниях Совета Безопасности ООН, в случае приглашения, и призвать к этому партнеров, являющихся действующими членами Совбеза, на период председательства РФ до его окончания 31 июля.



