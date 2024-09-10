Украина создала план из трех пунктов для вытеснения российских дронов: детали

Украинские военные создали трехэтапную стратегию, с помощью которой планируют вытеснить российские дроны с украинского неба. Первый пункт уже реализован, и сейчас проходит второй этап.



Российские беспилотники. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Newsweek, Украина смогла воплотить в жизнь первый пункт плана – выбивать российские малые разведывательные дроны из украинского воздушного пространства. В сеть не раз попадали видео, как украинские беспилотники сбивают российские дроны в воздухе.

Второй этап вытеснения российских дронов заключается в увеличении производства беспилотников с неподвижным крылом. Они способны перехватывать российские дроны на расстоянии до 60 км. По информации Bild, эти БПЛА проходят испытания и будут активно применены до конца года.

Третий пункт этой стратегии состоит в разработке и масштабировании производства скоростных беспилотников, способных преодолевать большое расстояние для ударов по территории России. Однако еще одной из главных задач для этих дронов будет уничтожение российских беспилотников "шахед", которые Москве активно снабжает Иран.

Украина вынуждена применять для уничтожения иранских дронов-камикадзе дорогостоящие ракеты. Поэтому созданные беспилотники большой дальности на 500 км смогут сбивать российские дроны дешево и как можно дальше от населенных пунктов. Ожидается, что эти беспилотники-перехватчики запустят в производство в следующем году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Румыния не может сбивать российские беспилотники на своей территории. Оказалось, что это запрещено законом.

Также "Комментарии" писали о том, почему беспилотники РФ активно залетают на территорию Беларуси.



