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Украина создала беспилотника-охотника за дронами "Shahed": что о нем известно

В Украине разработали новое оружие против дронов-камикадзе "Shahed".

20 октября 2024, 22:30
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Slava Kot

Украина представила инновационный беспилотник Sting, разработанный для перехвата российских дронов-камикадзе "Shahed", поставляемых Москве Ираном. Этот новый дрон должен помочь защитить украинские города от атак российских беспилотников.

Украина создала беспилотника-охотника за дронами "Shahed": что о нем известно

Беспилотник Sting. Фото: Telegraph

Разработкой дрона Sting занимается украинская группа Wild Hornets. Беспилотник относится к классической конструкции квадрокоптера с большим куполом, где расположены боеголовка и камера. Оператор будет управлять им с помощью VR-очков, придающих вид от первого лица (FPV), обеспечивая точную наводку на цель.

Sting может развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Будущие модели будут оснащены системой наведения с искусственным интеллектом, что упростит процесс обнаружения и поражения целей подобных беспилотникам "Shahed", которые регулярно запускают российские войска.

В последние месяцы Украина столкнулась с масштабными атаками российских дронов. Россия производит более 6 тысяч беспилотников "шахед" ежегодно, выпуская от 30 до 80 дронов по Украине ежедневно. Это создает значительное давление на украинскую систему противовоздушной обороны, которая не всегда может обеспечить защиту из-за высокой стоимости ракет класса "земля-воздух".

Sting имеет существенное преимущество по сравнению с другими методами борьбы российскими беспилотниками. Его стоимость в десятки раз ниже стоимости дрона-камикадзе "Shahed". Кроме того, использование недорогих беспилотников Sting позволит экономить ресурсы, оставляя запасы ракет для противодействия более сложным угрозам, в частности, ракетам.

Украина активно использует дроны для перехвата российских беспилотников и разрушения враждебных систем слежения. В последние месяцы появилось большое количество видео с уничтожением российских дронов "Орлан" и "Зала" украинскими БПЛА. Однако Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы с российскими дронами типа "шахед".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне изменили характеристика дронов. Теперь стало известно, на что они способны.

Также "Комментарии" писали о том, что в Африке нашли российский дрон.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2024/10/20/anti-drone-ukraine-iranian-kamikazes-russia/
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