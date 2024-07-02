Украина сокращает расходы на военные нужды: что происходит

Расходы на безопасность и оборону в Украине в 2025 году составят 2,2 трлн грн, в 2026 – 1,6 трлн грн, а в 2027 – 1,5 трлн грн. Олег Устенко, член Национального инвестиционного совета и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам до марта 2024 года, рассказал в эфире КИЕВ24, что государство уменьшает расходы на войну.

ВСУ (фото из открытых источников)

Это базируется на том, что война заканчивается, а когда война заканчивается, точнее сказать, когда горячая фаза войны заканчивается, когда горячей фазы войны нет, то уже понятно, что все расходы на армию, на безопасность и оборону могут быть уменьшены. не заканчивается, то, соответственно, расходы будут оставаться на высоком уровне. Но сейчас – это то, что называется базовый сценарий.

Кроме этого, экссоветник президента прокомментировал бюджетную декларацию. В ней уже прослеживается экономический рост, двигающийся более высокими темпами.

"Опять же, почему идет более высокими темпами экономический рост по сравнению с нынешними годами? Потому что в послевоенный период времени можно ожидать большего роста, идет уменьшение дефицита государственного бюджета. То есть там меняются вообще все параметры", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне хотят перерезать важную трассу обеспечения ВСУ. Армия РФ пока не в состоянии захватить населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях, как это планировали в Кремле, из-за мощного сопротивления ВСУ. Теперь у врага появилась новая задача – перерезать трассу Покровск-Константиновка, что может усложнить обеспечение сил обороны на восточном фронте.