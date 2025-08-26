Украина словно на пороховой бочке: в ООН шокировали заявлением о количестве мин в стране

На территории Украины разбросано более миллиона мин, для их деактивации понадобится более десятилетия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп.

ООН. Фото: из открытых источников

"По всей Украине уже разбросано более миллиона мин, российские войска продолжают устанавливать ловушки в некоторых регионах во время отступления. Речь и о противотанковых, и о противопехотных минах", — отметил Хеслоп.

Он также акцентировал, что в ряде областей также разбросано очень много неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат после боев, особенно в буферной зоне.

"При очистке территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели", — добавил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения чуть менее тысячи человек получили ранения и 359 погибли от мин и взрывоопасных остатков, среди которых по меньшей мере 18 детей.

На сегодня Украина является наиболее заминированной страной в мире. В Украине продолжают ежедневно находить мины россиян на деоккупированных территориях. Они могут оставаться опасными еще десятки лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июле 2025 года количество погибших и раненых гражданских в Украине достигло трехлетнего максимума. За месяц погибло почти 300 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия получила предупреждение о том, что может быть внесена в перечень стран и структур, совершающих сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов. Об этом говорится в докладе генсека ООН о сексуальном насилии.



