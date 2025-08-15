logo

Россия получила предупреждение от генсека ООН: о чем идет речь
Россия получила предупреждение от генсека ООН: о чем идет речь

В МИД Украины уже призвали включить Россию в список злостных нарушителей и усилить против нее санкции

15 августа 2025, 06:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия получила предупреждение о том, что может быть внесена в перечень стран и структур, совершающих сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов. Об этом говорится в докладе генсека ООН о сексуальном насилии.

Россия получила предупреждение от генсека ООН: о чем идет речь

Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников

"Я глубоко обеспокоен достоверной информацией о нарушениях со стороны российских вооруженных и силовых структур и связанных с ними вооруженных групп, прежде всего против украинских военнопленных, в 50 официальных и 22 неофициальных местах содержания в Украине и Российской Федерации", – говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, сформирован перечень сторон, которым сообщено о возможном включении в следующий доклад из-за "постоянного отказа в доступе наблюдателям ООН... что затрудняло проверку и окончательное определение закономерностей, тенденций и систематичности сексуального насилия". В этот перечень включены Россия и Израиль.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ежегодном докладе генерального секретаря ООН за 2024 год о сексуальном насилии, связанном с конфликтами, подтверждается, что Россия использует сексуальное насилие, связанное с конфликтом, как метод ведения войны на временно оккупированных территориях и в местах содержания под стражей.

Андрей Сибига добавил, что "масштабы и жестокость поражают", именно поэтому Россию необходимо включить в список злостных нарушителей и усилить против нее санкции.

"Мир должен действовать сообща, чтобы остановить агрессивную войну России и обеспечить справедливость для жертв", – отметил глава МИД Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — трагические цифры ужасают: в ООН выдали данные о потерях Украины в войне.





