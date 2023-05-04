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Украина скоро сможет нанести решительные удары по россиянам – военный

Контрнаступление ВСУ может переломить ход войны против России, однако его неудача будет выглядеть для украинцев угрюмо.

сегодня, 11:51
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Автор:

Slava Kot

Бывший руководитель Генерального штаба Великобритании Ричард Даннатт считает, что украинское наступление может оказаться решающим фактором в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Украина скоро сможет нанести решительные удары по россиянам – военный

Контрнаступление может стать решающим фактором в войне. Фото из открытых источников

Экс руководитель британской армии утверждает, что благодаря поставкам западной военной техники и боеприпасов Украина может вскоре "нанести решительные удары по россиянам".


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"Если бы они смогли сделать это действительно эффективным способом, результатом этого может стать скорый перелом войны в пользу украинцев в этом году", — сказал Ричард Даннатт.

Однако британский военный предупредил, если этого не случится, Украина могу потерять преимущество в войне.

"Время на стороне Путина, и для украинцев все начнет выглядеть мрачно", — говорит Даннатт о возможности неудачного сценария украинского контрнаступления.

Бывший руководитель Генерального штаба говорит, что, несмотря на секретность украинского контрнаступления, все понимают, что он состоится в ближайшее время.

Британец также высказался о московской версии атаки дронов на Кремль, где якобы предстояло покушение на Путина. Ричард Даннатт считает это фальшивой операцией Кремля или антивоенной группы в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинение в покушении на российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о реакции США на информацию о покушении на Владимира Путина, которое по версии Кремля произошло 3 мая. В это время два беспилотника атаковали резиденцию президента России.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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