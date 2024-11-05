Украина сама помогает продвижению врага на фронте: в Третьей штурмовой сделали громкое заявление

Проблему наличия и качества фортификаций военные называют очень актуальной. Ведь отсутствие качественных фортификаций в прямом смысле слова убивает наших защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию экс-командира полка АЗОВ, майора ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина.

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"Считаю аудит организации инженерно-фортификационных работ, использование инженерных войск, вообще подхода к этому направлению — одной из наиболее приоритетных задач прямо на сегодняшний день", — подчеркнул он.

По его словам, качественно оборудованные фортификационные сооружения спасают жизнь. "А плохо обустроены — то есть такие, как у нас — убивают наших людей и помогают продвигаться врагу", — отметил он.

По словам военного, нужно сделать следующее:

1. Планировать инженерно-фортификационные роботы. Укрепленная линия обороны должна быть подготовлена раньше времени. Войска на каждом участке фронта должны знать, куда они могут отойти, где остановить врага и держать спланированную крепкую оборону.

2. При строительстве обязательно следует принимать во внимание мнения подразделений, которые находятся на линии столкновения. Нельзя взять и по условной линии на карте указать, где строить фортификации. Это не просто не помогает – это мешает! Современные правила предусматривают возведение фортификаций на основании анализа данных дронов, разведки и тд.

3. Современная маскировка инженерно-фортификационных сооружений сильно отличается от того, что было раньше. Сами подземные ходы, их перекрытие, форма, очистка территории перед позициями – все это нужно учитывать. Фортификации – это не просто взять и выкопать **** траншею.

Он подчеркнул, что ни одна бригада еще не стала сегодня на заранее подготовленные позиции. “Большинство существующих сегодня фортификационных сооружений построены подразделениями, которые оказались на определенных участках — то есть непосредственно пехотинцами у себя под ногами. Подготовленные заранее, как правило, непригодны для держания обороны на этих рубежах”, — убежден военный.

Он подчеркнул, что защитникам необходима подготовка с учетом современных правил линии фронта, создание буферных зон, эшалонирование, возможность отходить на заблаговременно обустроенные позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первом боевом столкновении ВСУ с войсками КНДР.



