Украина рискует потерять "последний оплот" Донетчины: о чем идет речь

Успех российских оккупационных войск в Часовом Яру поставит под угрозу безопасность остальных городов в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника отмечает, если российским оккупантам удастся захватить Часов Яр, они смогут начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом подконтрольной Украине части Донецкой области, рассказал подполковник Назар Волошин.

Издание отмечает, Часов Яр – стратегически важный город, расположенный в 10 километрах от Бахмута. Он находится на господствующей высоте, выгодной для обороны, и обеспечивает контроль над окрестностями. Сейчас Часов Яр находится под контролем украинских сил, но российские войска не прекращают атак.

"Это господствующая высота в регионе, контроль над которой позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки и Славянска, и Краматорска", – пояснил Волошин.

Кремль приказал своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Российская пропаганда крайне нуждается в большой победе на фронте, отметил офицер. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинские войска "буквально вгрызлись в землю", чтобы сдерживать ежедневные атаки врага.

Оккупанты использовали свое преимущество в количестве войск, чтобы организовывать атаки небольшими группами при поддержке артиллерии и авиации, сравнивая гражданские здания и критическую инфраструктуру авиационными бомбами и артиллерией. После этого они отправляют свои войска на штурм украинских позиций. Недавно Россия передислоцировала в Часов Яр войска из соседнего Лимана.

Чтобы не допустить падения Часового Яра, украинское командование усиливает бригады, которые там воюют, боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы.

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