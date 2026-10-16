Украина рискует потерять поддержку США: эксперт предупредил о роковом шаге Зеленского



















Европейские лидеры опасаются нового обострения отношений между Украиной и Соединенными Штатами и призывают Владимира Зеленского быть более сдержанным в публичных заявлениях. В то же время директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогризов считает , что Киев не должен отказываться от своей позиции только из-за недовольства американского президента Дональда Трампа.

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Комментируя спор между лидерами, эксперт обратил внимание на разницу в их риторике. По его словам, Зеленский не переходит к личным оскорблениям в адрес Трампа, тогда как американский президент допускает резкие высказывания по поводу украинского коллеги и вновь поднимает вопрос выборов в Украине.

"Я считаю, что здесь и нет, в принципе, куда дальше сдерживаться", — заявил Костогрызов, комментируя призывы к Киеву смягчить тон.

В то же время, эксперт признал, что нынешняя ситуация создает риски для Украины. Американская помощь остается важной, а углубление конфликта может повлиять на военное сотрудничество, обмен разведывательными данными и поставки вооружения.

"Наша риторика относительно дипломатическая, то есть к тем обстоятельствам, в которых мы сейчас находимся, она соответствующая", — подчеркнул он.

Костогрызов также напомнил, что ранее Киев не согласился на предложенный американскими представителями план по 28 пунктам, однако это не привело к катастрофическим последствиям, которых могли опасаться. По его мнению, и в этот раз ситуация может развиваться без автоматического перехода к худшему сценарию.

Портал "Комментарии" уже писал , что обострение отношений между президентами США и Украины может создать дополнительные риски для Киева, особенно если Вашингтон решит пересмотреть масштабы поддержки.