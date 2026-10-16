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Україна ризикує втратити підтримку США: експерт попередив про фатальний крок Зеленськго

Експерт вважає, що українська риторика залишається дипломатичною, але попереджає про ризики для військової співпраці зі США

16 жовтня 2026, 14:15
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Клименко Елена








Європейські лідери побоюються нового загострення відносин між Україною та Сполученими Штатами й закликають Володимира Зеленського бути стриманішим у публічних заявах. Водночас директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов вважає, що Київ не повинен відмовлятися від своєї позиції лише через невдоволення американського президента Дональда Трампа.

Україна ризикує втратити підтримку США: експерт попередив про фатальний крок Зеленськго

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи суперечку між лідерами, експерт звернув увагу на різницю в їхній риториці. За його словами, Зеленський не переходить до особистих образ на адресу Трампа, тоді як американський президент допускає різкі висловлювання щодо українського колеги та знову порушує питання виборів в Україні.

"Я вважаю, що тут і нема, в принципі, куди далі стримуватися", — заявив Костогризов, коментуючи заклики до Києва пом’якшити тон. 

Водночас експерт визнав, що нинішня ситуація створює ризики для України. Американська допомога залишається важливою, а поглиблення конфлікту може вплинути на військову співпрацю, обмін розвідувальними даними та постачання озброєння. 

"Наша риторика відносно дипломатична, тобто до тих обставин, в яких ми зараз перебуваємо, вона є відповідна", — наголосив він. 

Костогризов також нагадав, що раніше Київ не погодився на запропонований американськими представниками план із 28 пунктів, однак це не призвело до катастрофічних наслідків, яких могли побоюватися. На його думку, і цього разу ситуація може розвиватися без автоматичного переходу до найгіршого сценарію.

Портал "Коментарі" вже писав, що загострення відносин між президентами США та України може створити додаткові ризики для Києва, особливо якщо Вашингтон вирішить переглянути масштаби підтримки.   



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=KVOeZnyNYnM
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