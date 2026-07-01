Украина резко меняет подход к отражению атак Путина, но есть шокирующий нюанс: что случилось

Украина ведет переговоры о прямом приобретении антибаллистических ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Если договоренности будут достигнуты, это станет первым случаем, когда государство самостоятельно заключит контракт на закупку такого вооружения. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Киеве сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

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По словам главы Минобороны, переговорный процесс уже продолжается, а заключить соответствующие соглашения планируется в ближайшее время.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы законтрактовать напрямую закупку PAC-3, чего до этого никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время", – заявил Федоров.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают передавать Украине ракеты для систем Patriot, однако имеющихся поставок недостаточно для полного покрытия потребностей украинской противовоздушной обороны. Именно поэтому Киев активно ищет дополнительные источники снабжения.

Федоров сообщил, что вместе с международными партнерами Украина работает над новыми механизмами получения ракет, в частности, ведет переговоры с государствами, которые ранее не передавали Киеву ракеты PAC-3.

"Мы как раз с министром обороны Швеции вчера говорили вместе с президентом об этом. У нас есть некоторые неочевидные решения, как это делать, как привлекать других партнеров, которые до этого никогда не предоставляли нам PAC-3. Мы над этим работаем, 24/7. Наша задача, чтобы таких ракет было больше", – подчеркнул он.

Отдельно глава Минобороны напомнил, что при поддержке Германии Украина уже подписала масштабный контракт на поставку сотен ракет PAC-2 GEM-T, первые поставки которых ожидаются в следующем году.

Кроме того, Киев ведет переговоры с отдельными странами по временному получению ракет с последующим возвратом после выполнения новых контрактов. По словам Федорова, именно благодаря этому сотрудничеству удалось получить несколько десятков ракет, которые помогли отбивать российские воздушные атаки зимой. Украина планирует продолжать эту работу, параллельно расширяя прямые закупки современных средств ПВО.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз намерен и дальше совмещать поддержку Украины с усилением давления на Россию. Именно такая стратегия будет оставаться приоритетом в шестимесячном председательстве Ирландии в Совете ЕС. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на церемонии начала председательства Ирландии в Дублине.