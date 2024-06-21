Украина резко меняет переговорную позицию: какие могут быть последствия

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Ткачик Олеся
После швейцарской конференции, которая действительно называлась "Саммитом мира в Украине" сразу несколько представителей украинской власти заявили, что хотят видеть на втором саммите Россию, отметил политолог Владимир Горбач.
Переговоры Украины и РФ
Он напомнил, что еще в день саммита по этой теме высказывался и президент, и глава МИД, несколько дней назад сделал заявление глава Офиса президента Андрей Ермак, а вчера — украинский посол в Сингапуре. Сегодня в эфире телемарафона "Единые новости" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что участие РФ во II Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.
По его словам, все кивают в сторону Саудовской Аравии как предполагаемого хозяина второго саммита, но это не гарант прекращения войны.
И так, добавляет эксперт, это резкое изменение переговорной позиции Украины. Ничего общего с россиянами и Путиным – это правильно. Но это путь к заморозке конфликта, а не к его разрешению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл , как будут проходить переговоры с РФ.
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