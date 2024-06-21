Украина резко меняет переговорную позицию: какие могут быть последствия

После швейцарской конференции, которая действительно называлась "Саммитом мира в Украине" сразу несколько представителей украинской власти заявили, что хотят видеть на втором саммите Россию, отметил политолог Владимир Горбач.

Переговоры Украины и РФ

Он напомнил, что еще в день саммита по этой теме высказывался и президент, и глава МИД, несколько дней назад сделал заявление глава Офиса президента Андрей Ермак, а вчера — украинский посол в Сингапуре. Сегодня в эфире телемарафона "Единые новости" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что участие РФ во II Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы.

"Ну что, кажется второе (не)зерновое соглашение приближается? Теперь о заморозке. Вопрос только в том пойдет ли на это враг. Формула мира Зеленского меняется на Формулу Эрдогана – Гутерриша? Сомневаюсь. Кто может ровно общаться и что-то гарантировать одновременно Украине и РФ?" – отмечает политолог.

По его словам, все кивают в сторону Саудовской Аравии как предполагаемого хозяина второго саммита, но это не гарант прекращения войны.

"ООН могут оставить для официальности, а Турция может контролировать только проливы из Черного моря, но не интенсивность боев на суше. Потому нет. По-настоящему, гарантами таких переговоров могут быть (или восприниматься) КНР для РФии и США для Украины. А это уже глобальный уровень. Потому, пожалуй, не сейчас. В лучшем случае после выборов в США", – говорит Горбач.

И так, добавляет эксперт, это резкое изменение переговорной позиции Украины. Ничего общего с россиянами и Путиным – это правильно. Но это путь к заморозке конфликта, а не к его разрешению.

"Может ли это быть блефом с нашей стороны, чтобы показать недоговороспособность врага? Может, это было бы странно. Оно, российское руководство, демонстрирует свою недоговороспособность регулярно. Надеюсь, и в этот раз Оно нас не подведет", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл , как будут проходить переговоры с РФ.



