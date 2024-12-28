Украина разворачивает новую бригаду и готовится к ключевой битве года: детали

Украинский гарнизон в Покровске и его окрестностях, который выполняет главные задачи по защите стратегически важного города, значительно меньше по численности: примерно до 10 бригад, каждая из которых насчитывает не более 2000 солдат. Однако украинцы получают важную поддержку. Одна из новейших бригад ВСУ – 155-я механизированная бригада – разворачивается вблизи города. В ее составе – новые немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, которые бригада получила после учений во Франции и Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что российские войска тем временем хоть и несут огромные потери, но продолжают подбираться ближе к городу. Ближайшие подразделения находятся всего в 6,4 км от Покровска. Вдоль 1287-километровой линии фронта российские войска осуществляют наступательные действия как на западе России, так и на севере, востоке и юге Украины. В Курской области российские атаки имеют отдельную цель, однако их результаты могут повлиять на будущую битву за Покровск.

По данным Украинского центра оборонных стратегий, российские подразделения к югу от Покровска наступают, выполняя задачу по созданию оборонительной линии. Она может удерживать украинские силы от укрепления обороны Покровска или прорыва блокады города.

В публикации говорится, украинские войска, скорее всего, попытаются противостоять этому, перебросив несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап — короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное окружение города, перед тем как начнутся основные бои за транспортный узел.

К этому моменту 155-я механизированная бригада должна быть полностью развернута в Покровске, имея в своем распоряжении немецкие танки, французские гаубицы и 2000 новых солдат. Вопрос, хватит ли этих сил для удержания города, является одним из ключевых в этой фазе войны, которая уже унесла жизни и покалечила более миллиона человек, большинство из которых — россияне.

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