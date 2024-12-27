Армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта у города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки.

Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Как известно, на Кураховском направлении к северу от Курахового российские захватчики забрали под контроль Солнцевку и все посадки между Солнцовкой и Старыми Тернами, рассказал военный с позывным Мучной. "Враг продолжает обходить Курахово с юга, тем самым оставляя наш гарнизон на ТЭС и Трубном заводе без последних путей коммуникации. Также россияне готовятся атаковать промзону города и сильно поджимают села Шевченко и Петропавловку", — сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая — россияне этого не примут. Вторая — это трудно "продать" европейскому населению", — заявил дипломат ЕС.