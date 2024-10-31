Украина разрабатывает высокоточные боеприпасы для БПЛА: в чем их уникальность

В Украине разрабатывают новые высокоточные боеприпасы для дронов. Если испытания пройдут успешно, новые боеприпасы станут следующей ступенью развития и заменят привычные уже "сбросы". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитиков Defence Express.

Дроны. Фото из открытых источников

Эксперт отмечают, это желаемое и долгожданное решение, которое позволит существенно продвинуться в эффективности использования БПЛА на поле боя.

Согласно заявлению Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, этот боеприпас уже пробовали сбрасывать с высоты 1 км. Своими наработками поделились 10 отдельных разработчиков, что свидетельствует о конкурсной основе разработки нового вооружения. Это позволит выбрать лучший вариант.

"Возможно предположить, что имеется в виду боеприпасы для тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков. Потому что вряд ли Силам обороны Украины сейчас нужно что-то вроде MAM-L для Bayratar TB2. И если это так, то за такой лаконичной информацией в рамках сообщения о тестировании и других технологий, например, роевого использования дронов с минимальным участием оператора, огромная эволюция корни которой у "прикрученной" к "мавику" гранаты во времена АТО", — отметили в Defence Express.

По данным аналитиков, новые боеприпасы должны решить сразу несколько проблем. Так, существует прямая зависимость точности "сбросов" от погоды, особенно ветра, и мастерства оператора. Кроме того, значительная высота позволяет атаковать врага с расстояния, недосягаемого для личного стрелкового вооружения и за пределами массового "окопного" РЭБа.

В то же время разработчики должны преодолеть сложную комплексную задачу. Так, сбросы должны быть небольшими по размеру, использовать доступную, устойчивую к РЭБ систему наведения, а также быть дешевыми в производстве.

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