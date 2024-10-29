В секретной части плана победы президент Владимир Зеленский просит сильнейшие ракеты Tomahawk с дальностью 2400 км. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "NYT".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В материале отмечается, что высокопоставленный американский чиновник отметил, что этот запрос невозможен и не соответствует реальности. Радиус действия Tomahawk в 7 раз превышает ATACMS, которые у Украины уже есть, но на удары дальнобойными ракетами никакого разрешения до сих пор не получено.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде Украины План победы. В частности, он заявил, что если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известны пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте на портале "Комментарии" — дождавшись официального представления плана победы президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде, Кремль в традиционной для себя манере с поддевкой отреагировал на презентацию. Говоря о плане победы Украины, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, повлекшие его конфликт.

Главный рупор Кремля также заявил, что план победы украинского президента Владимира Зеленского продолжает план США по поводу того, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.



