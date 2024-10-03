Украина пытается спасти ситуацию: рекрутинг добровольцев в украинский легион только начали

Официально начали реализацию инициатива "Украинский легион", цель которой — привлечь украинцев за границей в Силы обороны Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.



Рекрутинговый центр в Люблине. Фото Минобороны

В министерстве отметили, что первый центр рекрутинга открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства. Время работы центра с 9:00 до 17:00 ежедневно без обеденного перерыва.

Консультации и сопровождение в оформлении будут предоставлять более полутора десятков сотрудников центра — офицеров ВСУ, командированных из Украины.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что на базе рекрутингового центра работает военно-врачебная комиссия (ВЛК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи выводов о пригодности к службе.

Он уточнил, что обучение добровольцев будет проходить на полигоне, развернутом польской стороной. Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры – вооружение и технику. Обучение будет длиться 35 дней, а в дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте украинского легиона или через консульства и посольства.

За первые дни открытия рекрутингового центра в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 – через консульские учреждения. После их разработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей. Затем приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, проводят медицинское освидетельствование и по его результатам подписывают контракт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему не удается сформировать украинский легион в Польше.



