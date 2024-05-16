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Украина проводит политику демилитаризации: что нужно немедленно изменить

Украина проводит политику демилитаризации, поскольку игнорирует процесс ознакомления молодежи с военным делом, считает военный Игорь Луценко. Как следствие, мобилизация буксует, а ТЦК вынуждено отлавливать мужчин на улицах

сегодня, 20:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики недавно во временно оккупированном Скадовске организовали среди школьников соревнования по пилотированию дронов. При этом у РФ является нормой привлечения детей и студентов к военным процессам.

Украина проводит политику демилитаризации: что нужно немедленно изменить

Игорь Луценко

Впрочем, как отметил военный Игорь Луценко, в Украине все происходит совсем наоборот. Для нашей страны наоборот не является нормой подготовка детей к защите своего государства, их совсем не знакомят с военным делом.

Как считает Луценко, такие действия привели к тому, что ТЦК, чтобы набрать хоть каких-то военных на фронт, отлавливает на улицах совершенно случайных людей. При этом, добавляет военный, у РФ преимущество в живой силе на фронте в несколько раз, и это без проведения массовой мобилизации.

Именно поэтому военный считает, что следует прекратить политику проведения демилитаризации своего общества. По его словам, необходимо сделать все, чтобы привлечь детей и молодежь к изучению дисциплин, которые будут формировать из них воинов. Речь, в частности, идет о спорте и технологиях.

"Я этим занимался буквально до последнего дня перед полномасштабкой, вел кружок военно-патриотического воспитания, где мы осваивали дроны, стреляли из пневматики, изучали огнестрельное оружие. Детям было – интересно. Государству во всех его проявлениях – безразлично",
– рассказал Луценко.

По его словам, еще в 2014 году он начал работу по возрождению системы допризывного военно-патриотического воспитания, возвращению в собственность государства активов советской организации ДОСААФ. Как говорит военный, если бы тогда у него все получилось, то сейчас бы Украина имела на порядок больше полигонов для тренировки, помещений для учебы – и военных, и молодежи, и всех желающих. В то же время, подчеркнул Луценко, огромные, миллиардные активы, предназначенные для военной и спортивной подготовки к службе в армии, оставили в руках тех, кто это разворовал.

Луценко говорит, что необходимо срочно менять подход к воспитанию молодежи, потому что Россия свою молодежь воспитывает авральными темпами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры заставляют работать молодежь на войну.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02mptJAt3at56QERTS19RgwDpVTWTWzDUWJjiWfADsFmor7jwwxhFGpHq3zoizBc7el
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