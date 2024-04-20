На временно оккупированных территориях россияне прибегают к принуждению местного населения.

РФ привлекает молодежь к работе на фронт. Фото из открытых источников

В частности, как сообщает Центр национального сопротивления, представители следственного комитета РФ сообщили руководителям техникумов, что все студенты должны делать окопные свечи согласно плану, разработанному российскими оккупантами.

Деятельность студентов оккупированных территорий в интересах врага представляется кремлевской пропагандой как общественная инициатива.

По данным Центра сопротивления, принудительное производство засчитывается как зачет, а прогул является основанием для вызовов родителей в учебное заведение.

Центр национального сопротивления подчеркнули, что каждый руководитель учебного заведения, помогающего оккупантам в такой практике, понесет наказание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о предполагаемой третьей дочери Путина Луизе Розовой.