Украина провела переговоры с РФ в Беларуси: о чем идет речь

30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на территории Беларуси. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украина провела переговоры с РФ (фото из открытых источников)

В ходе переговоров стороны обсудили условия содержания военнопленных, которых удалось вернуть в результате обменов накануне. В частности, акцентировали внимание на обеспечении надлежащих условий содержания, доступа к медицинской помощи и возможности посещения мест содержания представителями Международного комитета Красного Креста.

"Кроме того, при взаимодействии в очередной раз затронули вопросы взаимных посещений военнопленных с обеих сторон для улучшения условий содержания и создания Россией смешанных медицинских комиссий для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных", — отметил Лубинец.

Также в ходе диалога стороны подняли вопрос возвращения гражданских лиц, воссоединения семей и реализации других гуманитарных инициатив. Лубинец отметил важность соблюдения норм Женевских конвенций и обеспечения прав человека.

"Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете и права человека были соблюдены. Поэтому подчеркиваю это во время каждой встречи! Работаем дальше для возвращения всех украинцев домой!", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лубинец назвал регионы Украины, где больше всего жалоб на ТЦК. Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил, что мобилизация молодых людей без семей может поставить под угрозу будущее Украины. Во время интервью Украинской правде он отметил, что важно привлекать к службе мужчин в возрасте от 30 до 45 лет, поскольку они более подходящие для военных задач.

Также он сообщил, что в него поступило около четырех тысяч жалоб на действия территориальных центров комплектования (ТЦК) в декабре 2024 года. Больше всего таких жалоб получено из Закарпатья, а на втором месте по количеству обращений – Кропивницкий.

