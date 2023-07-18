Украина против "гибридного трибунала" для России: три ключевые причины

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Slava Kot
Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Фото из открытых источников
Предложенный и поддержанный большинством союзников Украины "гибридный трибунал" должен быть создан на основе национальной юрисдикции Украины. Андрей Смирнов объясняет, почему такой формат невыгоден для Украины. Первой причиной заместитель руководителя ОП указывает на невозможность внесения во время войны изменений в Конституцию, в чем нуждается такой трибунал.
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Другая проблема, по словам Смирнова, возникает из-за сужения ситуации к двум игрокам России и Украины.
Таким образом, международное сообщество дает трибунал, как часть украинской судебной системы и указывает, что Украина может судить кого хочет. Однако по словам Смирнова, "это не работает".
Андрей Смирнов также указал, что лучшим решением для Украины будет создание авторитетного и легитимного с точки зрения международного права трибунала через Генеральную Ассамблею ООН. Однако альтернативой такого решения может быть компромисс на основе интернационализированного трибунала, который будет не в Украине и не будет частью украинской судебной системы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд в Гааге призывает выдать ордер на арест ближайшего союзника Путина.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, призывает не говорить о военных преступлениях Путина.
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