Украина против "гибридного трибунала" для России: три ключевые причины

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов во время на пресс-конференции посвященной ходу создания Специального Трибунала, назвал три основных тезиса, почему украинское правительство выступает против "гибридного трибунала" для расследования российских преступлений в Украине.

Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Фото из открытых источников

Предложенный и поддержанный большинством союзников Украины "гибридный трибунал" должен быть создан на основе национальной юрисдикции Украины. Андрей Смирнов объясняет, почему такой формат невыгоден для Украины. Первой причиной заместитель руководителя ОП указывает на невозможность внесения во время войны изменений в Конституцию, в чем нуждается такой трибунал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Создание подобного "гибридного трибунала", как часть украинской системы судоустройства, потребует правовых изменений в Конституцию, что в условиях правового режима боевого состояния невозможно", — сказал Смирнов.

Другая проблема, по словам Смирнова, возникает из-за сужения ситуации к двум игрокам России и Украины.

"Создание "гибридного трибунала", как части судебной системы Украины, включает в себя риск того, что преступление агрессии, фактически его юридическая оценка сузится до уровня межгосударственного конфликта двух стран", — считает Андрей Смирнов.

Таким образом, международное сообщество дает трибунал, как часть украинской судебной системы и указывает, что Украина может судить кого хочет. Однако по словам Смирнова, "это не работает".

"Нам не нужно решение трибунала именем Украины, нам нужно решение трибунала именем цивилизованного мира", — называет третью причину помощник руководителя ОП.

Андрей Смирнов также указал, что лучшим решением для Украины будет создание авторитетного и легитимного с точки зрения международного права трибунала через Генеральную Ассамблею ООН. Однако альтернативой такого решения может быть компромисс на основе интернационализированного трибунала, который будет не в Украине и не будет частью украинской судебной системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд в Гааге призывает выдать ордер на арест ближайшего союзника Путина.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, призывает не говорить о военных преступлениях Путина.